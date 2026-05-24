LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

Notizia in breve

Sonego e Herbert sono in parità al terzo set di un match di Roland Garros 2026, con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-1. Nel primo set non sono stati registrati break. Nel corso del secondo set, Herbert ha ottenuto un break, che gli ha permesso di vincere il parziale. In avvio del terzo set, nessun giocatore ha ancora ottenuto un break. Nel match successivo, tra Cinà e Opelka, il francese ha realizzato un smash vincente a 15-15.