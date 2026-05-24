LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio
Sonego e Herbert sono in parità al terzo set di un match di Roland Garros 2026, con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-1. Nel primo set non sono stati registrati break. Nel corso del secondo set, Herbert ha ottenuto un break, che gli ha permesso di vincere il parziale. In avvio del terzo set, nessun giocatore ha ancora ottenuto un break. Nel match successivo, tra Cinà e Opelka, il francese ha realizzato un smash vincente a 15-15.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Smash incrociato e vincente del francese. 0-15 Smash incrociato vincente del nativo di Torino. 1-1 Diritto lungolinea vincente di Sonego. 40-30 Largo il diritto lungolinea, giocato in rincorsa, dell’azzurro. 40-15 Largo il diritto lungolinea di Herbert. 30-15 Lungo il pallonetto di rovescio incrociato, giocato in difesa, del transalpino. 15-15 Lunga la volée di diritto lungolinea di ”Sonny”. 15-0 Ace esterno del torinese. Sonego servirà con palle nuove. 1-0 Largo il diritto incrociato del portacolori del bel paese. 40-0 Larga la risposta di diritto incrociato del classe ’95. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
Notizie e thread social correlati
LIVE Sonego-Herbert, 7-6, 5-7, 1-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioSonego e Herbert sono in parità sul punteggio di 7-6, 5-7, 1-1 nel loro match a Roland Garros 2026.
LIVE Sonego-Herbert, 7-6, 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di secondo setSonego e Herbert stanno giocando il secondo set a Roland Garros 2026, con il punteggio di 7-6, 0-1.
Temi più discussi: Darderi riscrive il suo best ranking dopo Roma; Ranking ATP (18 maggio 2026): Sinner domina, quattro azzurri tra i primi 16 al mondo; Roland Garros uomini, eliminato Bellucci. Più tardi in campo Sonego; Diretta Sonego - Herbert (Roland Garros).
LIVE Sonego-Herbert, 7-6, 5-7, 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Lunga la risposta di rovescio incrociato del numero ... oasport.it
Roland Garros, Sonego-Herbert: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming liveScopri come seguire Sonego-Herbert gratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. La sfida da non perdere. msn.com