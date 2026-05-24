LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | sarà long set in questo secondo parziale

Notizia in breve

Sonego e Herbert stanno giocando un secondo set molto equilibrato a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 7-6, 5-6. Il secondo parziale si sta prolungando, con il punteggio in fase di svolgimento. Nel match successivo, in programma dalle 11.00, si affrontano Cinà e Opelka. Attualmente, nel punteggio del match in corso, il giocatore in campo ha ottenuto un punto con un servizio esterno vincente.