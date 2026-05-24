LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | sarà long set in questo secondo parziale

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sonego e Herbert stanno giocando un secondo set molto equilibrato a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 7-6, 5-6. Il secondo parziale si sta prolungando, con il punteggio in fase di svolgimento. Nel match successivo, in programma dalle 11.00, si affrontano Cinà e Opelka. Attualmente, nel punteggio del match in corso, il giocatore in campo ha ottenuto un punto con un servizio esterno vincente.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Servizio esterno vincente del classe ’95. 15-0 Palla corta di diritto incrociata e vincente, giocata in uscita dal servizio, dell’italiano. 6-5 Volée di diritto incrociata e vincente del nativo di Schiltigheim. 40-15 Ace interno del transalpino. 30-15 Diritto incrociato e vincente, giocato a ridosso della rete, di Herbert. 15-15 Diritto incrociato e vincente del numero 69 ATP. 15-0 Volée di diritto incrociata e vincente, giocata in uscita dal servizio, del francese. 5-5 Servizio esterno vincente del portacolori del bel paese. 40-15 Ace esterno del torinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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