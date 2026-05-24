LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | sarà long set in questo secondo parziale
Sonego e Herbert stanno giocando un secondo set molto equilibrato a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 7-6, 5-6. Il secondo parziale si sta prolungando, con il punteggio in fase di svolgimento. Nel match successivo, in programma dalle 11.00, si affrontano Cinà e Opelka. Attualmente, nel punteggio del match in corso, il giocatore in campo ha ottenuto un punto con un servizio esterno vincente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Servizio esterno vincente del classe ’95. 15-0 Palla corta di diritto incrociata e vincente, giocata in uscita dal servizio, dell’italiano. 6-5 Volée di diritto incrociata e vincente del nativo di Schiltigheim. 40-15 Ace interno del transalpino. 30-15 Diritto incrociato e vincente, giocato a ridosso della rete, di Herbert. 15-15 Diritto incrociato e vincente del numero 69 ATP. 15-0 Volée di diritto incrociata e vincente, giocata in uscita dal servizio, del francese. 5-5 Servizio esterno vincente del portacolori del bel paese. 40-15 Ace esterno del torinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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