LIVE Sonego-Herbert 7-6 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si procede on serve

Notizia in breve

Sonego e Herbert sono in campo sul punteggio di 7-6, 4-5, con entrambi i giocatori ancora in risposta. Sull’ultimo turno, il francese si trova a servire per il match, mentre l’italiano cerca di rispondere. Intanto, nel terzo match della giornata, il numero 223 ATP ha messo a segno un diritto lungolinea vincente in uscita dal servizio, portandosi sul 5-4.