LIVE Sonego-Herbert 7-6 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si procede on serve
Sonego e Herbert sono in campo sul punteggio di 7-6, 4-5, con entrambi i giocatori ancora in risposta. Sull’ultimo turno, il francese si trova a servire per il match, mentre l’italiano cerca di rispondere. Intanto, nel terzo match della giornata, il numero 223 ATP ha messo a segno un diritto lungolinea vincente in uscita dal servizio, portandosi sul 5-4.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 5-4 Diritto lungolinea vincente, giocato in uscita dal servizio, del numero 223 ATP. 40-30 Doppio fallo del transalpino. 40-15 Largo il diritto incrociato, deviato dal nastro, del nativo di Schiltigheim. 40-0 Ace esterno del classe ’91. 30-0 Servizio esterno vincente di Herbert. 15-0 Ace interno del francese. 4-4 Palla corta di diritto lungolinea e vincente del numero 69 ATP. 40-30 Diritto lungolinea vincente di ”Sonny”. 30-30 Passante di rovescio incrociato vincente del transalpino. 30-15 Palla corta di diritto incrociata e vincente del portacolori del bel paese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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