LIVE Sonego-Herbert 7-6 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si procede on serve

Notizia in breve

Sonego e Herbert sono in campo, il punteggio è 7-6, 3-4 e si procede con il servizio. Nel secondo set, Herbert guadagna un punto con una volée di rovescio incrociata vincente. La partita si sta svolgendo senza break, con il tennista italiano pronto a rispondere. L'incontro si gioca sulla terra battuta di un torneo del Grande Slam, in diretta streaming. Contestualmente, si sta disputando anche la partita tra due altri giocatori, con il punteggio di 15-15.