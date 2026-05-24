LIVE Sonego-Herbert 7-6 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si procede on serve
Sonego e Herbert sono in campo, il punteggio è 7-6, 3-4 e si procede con il servizio. Nel secondo set, Herbert guadagna un punto con una volée di rovescio incrociata vincente. La partita si sta svolgendo senza break, con il tennista italiano pronto a rispondere. L'incontro si gioca sulla terra battuta di un torneo del Grande Slam, in diretta streaming. Contestualmente, si sta disputando anche la partita tra due altri giocatori, con il punteggio di 15-15.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Volée di rovescio incrociata e vincente del classe ’91. 15-0 In rete il rovescio incrociato di Herbert. 4-3 Altro servizio vincente, questa volta interno, del francese. 40-15 Servizio esterno vincente del numero 223 ATP. 30-15 Volée di rovescio incrociata e vincente del nativo di Schiltigheim. 15-15 Largo il diritto incrociato del classe ’95. 0-15 Diritto incrociato e vincente, giocato a ridosso della rete, del torinese. 3-3 Lungo il pallonetto di diritto lungolinea del transalpino. 40-15 Lungo il diritto incrociato di Herbert, che contesta la palla chiamata fuori da Sonego, poi confermata dal giudice di sedia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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