Alle 11 apre la giornata di Roland Garros con quattro italiani in campo, tra cui Sonego, Bellucci e Bronzetti. È il debutto in uno Slam per Cinà, mentre martedì scenderà in campo Sinner. Insieme a loro, anche Zverev e Djokovic sono tra i primi a scendere in campo. La giornata si preannuncia ricca di incontri, con molti atleti italiani e internazionali pronti a sfidarsi sulla terra rossa parigina.

Sul Philippe Chatrier, Alexander Zverev giocherà come secondo match dalle 12 contro Benjamin Bonzi. Dopo il tedesco sarà il turno di Mirra Andreeva, ottava testa di serie, contro Fiona Ferro. Novak Djokovic giocherà invece la prima sessione serale: non prima delle 20.15, contro Giovanni Mpetshi Perricard. Sul Suzanne Lenglen, terzo match dalle 11, ci sarà il ritorno in campo di Taylor Fritz, contro Nishesh Basavareddy. Oggi, nella prima giornata, ci sono quattro italiani in campo. Lucia Bronzetti aprirà il programma del Campo 6 alle 11, contro la ceca Bouzkova, n.27 del seeding. Lorenzo Sonego, ultimo match dalle 11 sul Campo 14, affronterà intorno alle 17 Pierre-Hugues Herbert. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Roland Garros, alle 11 si parte: in campo quattro italiani, Zverev e Djokovic

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Parte 1/2 | Roland Garros 2026: storia,curiosità,e il sogno di Sinner che nessuno ha mai realizzato.

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