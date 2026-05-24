LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | riparte gara-2!
La gara di motocross GP Francia MXGP 2026 è ripresa con la seconda manche. A 24 minuti e 36 secondi dall'inizio, i piloti Renaux e Febvre si contendono il quarto posto. A 26 minuti e 25 secondi, Herlings e Coenen sono visibilmente lontani dagli altri, sembrando impegnati in attività diverse. La corsa prosegue con i concorrenti che cercano di migliorare le proprie posizioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -24.36 Renaux e Febvre lottano per il quarto posto. -26.25 Herlings e Coenen sembrano fare uno sport diverso. de Wolf terzo è già oltre i 3 secondi. -28.01 Adamo scivola in settima posizione superato da Ruben Fernandez. -29.16 Herlings in testa, secondo Coenen. Adamo sesto. Riparte gara-2! 17.20 Tutto pronto per il via del GP. 17.17 Vialle zoppica ancora. Brutta caduta ma i piloti sono ok, si ripartirà tra poco. Brutto incidente che coinvolge Gajser e Vialle, bandiera rossa. Inizia gara-2! 17.08 Vedremo se i partecipanti di casa in Francia riusciranno a migliorare la propria prestazione. 17.03 Inizia al fase di preparazione di gara-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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