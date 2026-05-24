LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | riparte gara-2!

Notizia in breve

La gara di motocross GP Francia MXGP 2026 è ripresa con la seconda manche. A 24 minuti e 36 secondi dall'inizio, i piloti Renaux e Febvre si contendono il quarto posto. A 26 minuti e 25 secondi, Herlings e Coenen sono visibilmente lontani dagli altri, sembrando impegnati in attività diverse. La corsa prosegue con i concorrenti che cercano di migliorare le proprie posizioni.