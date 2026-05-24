LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings e Coenen si sfidano per la vittoria

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio di Francia di motocross, Herlings e Coenen sono stati visti mentre si sfidavano per la vittoria, con entrambi in pista in modo molto aggressivo. Renaux e Febvre si sono invece battuti per il quarto posto, mantenendo un ritmo serrato. A circa 26 minuti dall'inizio, Herlings e Coenen sembravano impegnati in due gare separate, con distinte strategie di corsa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -24.36 Renaux e Febvre lottano per il quarto posto. -26.25 Herlings e Coenen sembrano fare uno sport diverso. de Wolf terzo è già oltre i 3 secondi. -28.01 Adamo scivola in settima posizione superato da Ruben Fernandez. -29.16 Herlings in testa, secondo Coenen. Adamo sesto. Riparte gara-2! 17.20 Tutto pronto per il via del GP. 17.17 Vialle zoppica ancora. Brutta caduta ma i piloti sono ok, si ripartirà tra poco. Brutto incidente che coinvolge Gajser e Vialle, bandiera rossa. Inizia gara-2! 17.08 Vedremo se i partecipanti di casa in Francia riusciranno a migliorare la propria prestazione. 17.03 Inizia al fase di preparazione di gara-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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