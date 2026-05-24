LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings e Coenen si sfidano per la vittoria

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Francia di motocross, Herlings e Coenen sono stati visti mentre si sfidavano per la vittoria, con entrambi in pista in modo molto aggressivo. Renaux e Febvre si sono invece battuti per il quarto posto, mantenendo un ritmo serrato. A circa 26 minuti dall'inizio, Herlings e Coenen sembravano impegnati in due gare separate, con distinte strategie di corsa.