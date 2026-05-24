LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen in testa insegue Herlings

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il GP di Francia di motocross MXGP 2026, Coenen si trova in testa alla gara. A breve distanza, Adamo segue a circa un secondo da Herlings, che occupa la seconda posizione. In quarta e quinta posizione ci sono Vialle, de Wolf e Renaux, tutti molto vicini tra loro. La corsa si presenta molto combattuta, con i piloti che si contendono le prime posizioni in un momento di grande tensione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20.02 La situazione dietro Coenen è assolutamente caotica, con Adamo che tiene ad un secondo Herlings, poi Vialle, de Wolf e Renaux. -21.09 CADUTA per Febvre, crolla undicesimo. -23.14 Adamo si trova a 2 secondi da Lucas Coenen, ma prestazione straordinaria fino a questo momento per l’azzurro. -25.36 Attardati Gajser e Febvre, in settima e nona posizione precisamente. -27.25 HERLINGSSS entra durissimo su Vialle per la terza piazza. -28.10 ANDREA ADAMO supera Vialle per la seconda posizione. -29.48 Coenen in testa, Vialle secondo, Adamo terzo e Herlings quarto. INIZIA GARA-1! 14.09 Tutto pronto per il via di gara-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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