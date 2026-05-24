Durante il GP di Francia di motocross MXGP 2026, Coenen si trova in testa alla gara. A breve distanza, Adamo segue a circa un secondo da Herlings, che occupa la seconda posizione. In quarta e quinta posizione ci sono Vialle, de Wolf e Renaux, tutti molto vicini tra loro. La corsa si presenta molto combattuta, con i piloti che si contendono le prime posizioni in un momento di grande tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20.02 La situazione dietro Coenen è assolutamente caotica, con Adamo che tiene ad un secondo Herlings, poi Vialle, de Wolf e Renaux. -21.09 CADUTA per Febvre, crolla undicesimo. -23.14 Adamo si trova a 2 secondi da Lucas Coenen, ma prestazione straordinaria fino a questo momento per l’azzurro. -25.36 Attardati Gajser e Febvre, in settima e nona posizione precisamente. -27.25 HERLINGSSS entra durissimo su Vialle per la terza piazza. -28.10 ANDREA ADAMO supera Vialle per la seconda posizione. -29.48 Coenen in testa, Vialle secondo, Adamo terzo e Herlings quarto. INIZIA GARA-1! 14.09 Tutto pronto per il via di gara-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in testa, insegue Herlings

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Motocross LIVE: ADAC MX Masters 2026 in Bitche Sonntag Teil 2 – Alle Klassen live

Notizie e thread social correlati

LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen davanti a tutti, lo insegue HerlingsDurante la gara di motocross valida per il GP Svizzera MXGP 2026, il pilota Coenen si trova in prima posizione, seguito da Herlings.

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in testa, segue Herlings

Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA: entra nel vivo la corsa iridata; WORLDWIDE TV COVERAGE – THE 2026 MXGP WORLD CHAMPIONSHIP GP OF FRANCE!; MXGP of France 2026 – Round #6 – La Capelle Marival LIVE; Motocross, GP Francia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming.

LIVE Motocross, GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA: si parte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Da tenere d'occhio i francesi Vialle, Febvre e Renaux veri specialisti del circuito di casa. 13.55 ... oasport.it

Motocross oggi in tv, GP Francia 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingA Lacapelle Marival si concluderà oggi, domenica 24 maggio, il GP di Francia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della sesta tappa della ... oasport.it