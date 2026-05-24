LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | bandiera rossa!

Notizia in breve

Durante il GP Francia MXGP 2026 di motocross, si è resa necessaria una bandiera rossa dopo una caduta che ha coinvolto i piloti Gajser e Vialle. I due sono rimasti feriti ma sono stati giudicati in condizioni stabili e si riprenderà tra poco. La corsa è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso. Nessun altro dettaglio sulle condizioni dei piloti è stato comunicato.