LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | bandiera rossa!
Durante il GP Francia MXGP 2026 di motocross, si è resa necessaria una bandiera rossa dopo una caduta che ha coinvolto i piloti Gajser e Vialle. I due sono rimasti feriti ma sono stati giudicati in condizioni stabili e si riprenderà tra poco. La corsa è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso. Nessun altro dettaglio sulle condizioni dei piloti è stato comunicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Brutta caduta ma i piloti sono ok, si ripartirà tra poco. Brutto incidente che coinvolge Gajser e Vialle, bandiera rossa. Inizia gara-2! 17.08 Vedremo se i partecipanti di casa in Francia riusciranno a migliorare la propria prestazione. 17.03 Inizia al fase di preparazione di gara-2. 16.58 Vedremo se Andrea Adamo bisserà la sua top 5. 16.53 Vedremo se qualcuno riuscirà a sfidare Coenen in MXGP dopo il dominio iniziale di gara-1. 16.49 Farres conquista anche gara-2, vittoria del GP in MX2. 16.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP. 14.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17 per gara-2! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
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