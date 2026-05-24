La Juventus femminile perde 0-1 contro la Roma nella partita di Coppa Italia 2026. Il gol decisivo è stato segnato da Giugliano al 10° minuto del secondo tempo. Nel finale, Kullberg ha ottenuto una rimessa laterale, mentre le bianconere hanno cercato di attaccare senza successo. La partita è in corso negli ultimi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93? Kullberg si prende una rimessa laterale. Cercano in ogni modo di attaccare le bianconere. 92? Juve al momento in 10. 91? Sta uscendo ora Cambiaghi con un tampone nel naso. Il gioco riprenderà a breve. 90? Ci saranno 7 minuti di recupero. Ancora a terra Cambiaghi dopo un colpo alla tempia. 89? Rimane a terra Cambiaghi dopo uno scontro in area con Baldi. 88? Entrata Heatley nel frattempo nella Roma. 87? Giugliano a terra dopo una pallonata alla bocca dello stomaco. Si ripartirà a breve. 85? Ci ha provato dalla lunga distanza Giugliano dopo aver visto l’estremo difensore juventino fuori dai pali ma la palla finisce nuovamente alta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Roma 0-1, Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA: la sblocca Giugliano a 10? dalla fine!

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La Juventus alza al cielo la Supercoppa Italiana femminile: la premiazione

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