LIVE Italia-Polonia 2-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre avanti nel tie-break finale! 9-7

Notizia in breve

Durante un'amichevole di volley femminile tra Italia e Polonia, il punteggio è terminato 2-2. Nell'ultimo set, le azzurre sono passate in vantaggio nel tie-break con un punteggio di 9-7, prima di subire un pallonetto vincente di Lukasik dalla pipe, che ha portato il punteggio a 9-8. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.