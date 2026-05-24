LIVE Italia-Polonia 2-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre avanti nel tie-break finale! 9-7

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un'amichevole di volley femminile tra Italia e Polonia, il punteggio è terminato 2-2. Nell'ultimo set, le azzurre sono passate in vantaggio nel tie-break con un punteggio di 9-7, prima di subire un pallonetto vincente di Lukasik dalla pipe, che ha portato il punteggio a 9-8. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-8 Pallonetto vincente di Lukasik direttamente dalla pipe. Time-out di Lavarini. 9-7 Antropova chiude la ricezione slash dopo il servizio di Manfredini. 8-7 Tirano via le mani le ragazze azzurre, la parallela di Czyrnia?ska esce indisturbata. 7-7 Obossa passa in mezzo le mani del muro con la diagonale da posto due. 6-7 Errore in ricezione di Giovannini, ace di Obiala. 6-6 C’è il tocco del muro sulla parallela di Czyrnia?ska da posto quattro. 6-5 Primo tempo di Manfredini! 5-5 Czyrnia?ska trova il mani fuori da posto quattro. 5-4 Ricezione slash, sia Scola che Manfredini si innalzano per schiacciare e si ostacolano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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