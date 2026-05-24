LIVE Italia-Polonia 2-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre conquistano per 25-22 un terzo set lottato!

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le azzurre hanno vinto il terzo set contro la Polonia con il punteggio di 25-22, dopo una fase molto combattuta. Nel corso del set, la partita è rimasta equilibrata, con momenti di parità come il 4-4 e il 4-3, quando la squadra avversaria ha segnato con una parallela vincente, mentre le italiane hanno risposto con una diagonale stretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Parallela vincente di Sieradzka. 4-3 Esce la diagonale stretta di Lukasic. 3-3 Primo tempo di Marchesini! 2-3 Cade il primo tempo biancorosso. 2-2 Ace vincente di Cambi. 1-2 In rete il servizio polacco. 0-2 Cerca il mani fuori Antropova ma non trova la deviazione da posto quattro. 0-1 Obossa riesce a difendere ma non viene aiutata dalle compagne. La palla cade. 25-22 Azzurre di nuovo in vantaggio!  Vinciamo il terzo set con il mani fuori di Nervini da posto quattro. 24-22 Diop spinge la diagonale da posto due ma subisce il muro. Obossa esce per Scola, come preannunciato. 24-21 Obossa manda sotto... 🔗 Leggi su Oasport.it

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