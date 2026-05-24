LIVE Italia-Polonia 2-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre conquistano per 25-22 un terzo set lottato!

Notizia in breve

Le azzurre hanno vinto il terzo set contro la Polonia con il punteggio di 25-22, dopo una fase molto combattuta. Nel corso del set, la partita è rimasta equilibrata, con momenti di parità come il 4-4 e il 4-3, quando la squadra avversaria ha segnato con una parallela vincente, mentre le italiane hanno risposto con una diagonale stretta.