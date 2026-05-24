LIVE Italia-Polonia 2-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | finale di quarto set in completa parità 18-18

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quarto set Italia-Polonia, il punteggio è 18-18. La giocatrice polacca utilizza le mani di Diop e riesce a trovare la deviazione vincente. La partita si sta avviando verso il finale con parità.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-20 Czyrnia?ska gioca con le mani di Diop e trova la deviazione vincente. 19-19 Tanase si prende il muro della prima linea polacca. 19-18 Ace di Manfredini! Time-out quasi obbligato per Lavarini. 18-18 Anche Diop trova un mani fuori importantissimo, da posto due! 17-18 Mani fuori importante di Tanase da posto quattro. 16-18 Diagonale vincente di Szczurowska da posto due. 16-17 Ancora Diop che infila sempre la palla tra il muro avversario e spinge la diagonale da posto due. 15-17 Attacco vincente delle polacche. Tanase entra per Antropova. 15-16 Diop infila l’attacco tra le mani del muro avversario! Diop e Scola entrano per Obossa e Cambi, classico doppio cambio di diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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