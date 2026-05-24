Nel quarto set Italia-Polonia, il punteggio è 18-18. La giocatrice polacca utilizza le mani di Diop e riesce a trovare la deviazione vincente. La partita si sta avviando verso il finale con parità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-20 Czyrnia?ska gioca con le mani di Diop e trova la deviazione vincente. 19-19 Tanase si prende il muro della prima linea polacca. 19-18 Ace di Manfredini! Time-out quasi obbligato per Lavarini. 18-18 Anche Diop trova un mani fuori importantissimo, da posto due! 17-18 Mani fuori importante di Tanase da posto quattro. 16-18 Diagonale vincente di Szczurowska da posto due. 16-17 Ancora Diop che infila sempre la palla tra il muro avversario e spinge la diagonale da posto due. 15-17 Attacco vincente delle polacche. Tanase entra per Antropova. 15-16 Diop infila l’attacco tra le mani del muro avversario! Diop e Scola entrano per Obossa e Cambi, classico doppio cambio di diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 2-1, Amichevole volley femminile in DIRETTA: finale di quarto set in completa parità, 18-18

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Semi Final 3 - Novara vs. Conegliano | Lega Volley Femminile 2026 - Full Match

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Francia 1-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre vincono 25-18 un primo set convincente!Alle 20:00 si è disputata un’amichevole tra le nazionali di volley femminile di Italia e Francia, conclusa con la vittoria delle azzurre nel primo...

LIVE Italia-Serbia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le ragazze di Velasco conducono nel primo set, 18-16Nella partita amichevole di volley femminile tra Italia e Serbia, le ragazze di Velasco si sono portate avanti nel primo set con un punteggio di...

Temi più discussi: LIVE Italia-Polonia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: ultimo impegno per le azzurre; AIA Aequilibrium Cup Women Elite: le azzurre battono 3-2 la Serbia; Italia-Polonia stasera in tv, amichevole volley femminile 2026: orario, canale, streaming; Studenti e docenti di Italia, Polonia, Portogallo e Turchia uniti nel progetto Erasmus+ Decide.

Dal 22 al 24 maggio il Palasport accoglie l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite: Italia (campione olimpica e mondiale) con Julio Velasco sfida Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare di altissimo livello. visitgenoa.it/it/litalvolley… PATRICIA DE MELO x.com

LIVE Italia-Polonia 1-1, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre tornano in vantaggio nel terzo set, 16-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Polonia del volley: l'orario della sfida della Nazionale di VelascoLe azzurre scendono in campo a Genova per l'ultimo appuntamento dell''AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026': tutti le info per seguire la sfida ... corrieredellosport.it

Come mai noi italiani tendiamo a tutelare (e giustificare) i disonesti? reddit