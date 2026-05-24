LIVE Italia-Polonia 2-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | biancorosse vicine al tie-break azzurre poco concentrate! 20-23

Notizia in breve

Durante un’amichevole di volley femminile, l’Italia ha battuto la Polonia con il punteggio di 2-1. Nella fase finale, le azzurre sono state vicine al tie-break, mentre le avversarie hanno mostrato qualche difficoltà di concentrazione. Nel quarto set, la Polonia ha subito una doppia sanzione, portando l’Italia a portarsi avanti 21-24. L’unico punto del quarto set polacco è stato segnato da Antropova con una diagonale da posto quattro.