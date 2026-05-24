LIVE Italia-Polonia 2-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | biancorosse vicine al tie-break azzurre poco concentrate! 20-23

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un’amichevole di volley femminile, l’Italia ha battuto la Polonia con il punteggio di 2-1. Nella fase finale, le azzurre sono state vicine al tie-break, mentre le avversarie hanno mostrato qualche difficoltà di concentrazione. Nel quarto set, la Polonia ha subito una doppia sanzione, portando l’Italia a portarsi avanti 21-24. L’unico punto del quarto set polacco è stato segnato da Antropova con una diagonale da posto quattro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-24 Doppia fischiata alla Polonia! 21-24 Antropova trova la diagonale da posto quattro, è l’unico punto del suo quarto set. 20-24 Lukasik trova il mani fuori, arrivano quattro set point. Velasco chiama time-out. 20-23 Ace di Czyrnia?ska. Si avvicina il tie-break. Punto confermato alla Polonia. Challenge chiamato dall’Italia per il possibile tocco del muro. 20-22 Marchesini spara fuori il primo tempo, sprechiamo una grande occasione. 20-21 La diagonale di Antropova viene trascinata fuori dal nastro, sfortunata la schiacciatriceopposta italiana. 20-20 Regalo importante al servizio da parte della Polonia che sbaglia la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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