LIVE Italia-Polonia 1-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre tornano in vantaggio nel terzo set 16-15

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un’amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Polonia, il punteggio è di 1-1. Le azzurre sono tornate in vantaggio nel terzo set, con il punteggio di 16-15. Nel corso del match, il muro italiano ha deviato un attacco di Sieradzka, portando il punteggio a 20-20. La partita è in corso, con aggiornamenti disponibili in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-20 Il muro italiano devia in campo il guizzo di Sieradzka. 20-19 Torniamo subito avanti grazie a Nervini che chiude la parallela interna da posto quattro. 19-19 Muro vincente di Obia?a su Obossa. Spirito subentra in seconda linea per Kate. 19-18 Schiacciata vincente di prima intenzione per Sieradzka. 19-17 Esce il servizio della Polonia. 18-17 Mani fuori da posto quattro di Lukasic. 18-16 Muro vincente per biancorosse. 18-15 Grandissimo attacco da posto due per Obossa! 17-15 Mani fuori da posto quattro per Antropova. Time-out di Liverani. 16-15 Obossa trova la parallela da posto due. 15-15 Ingenua invasione di rete di Szczurowska. 🔗 Leggi su Oasport.it

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