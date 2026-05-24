LIVE Italia-Polonia 1-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre tornano in vantaggio nel terzo set 16-15

Notizia in breve

Durante un’amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Polonia, il punteggio è di 1-1. Le azzurre sono tornate in vantaggio nel terzo set, con il punteggio di 16-15. Nel corso del match, il muro italiano ha deviato un attacco di Sieradzka, portando il punteggio a 20-20. La partita è in corso, con aggiornamenti disponibili in diretta.