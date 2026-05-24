LIVE Italia-Polonia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre in difficoltà nel secondo set 10-16

Notizia in breve

Nel secondo set dell’amichevole di volley femminile tra Italia e Polonia, le biancorosse sono in svantaggio 10-16. La squadra polacca ha segnato un punto con un servizio in rete delle avversarie e successivamente, con una diagonale molto forte, ha allungato il vantaggio fino a 11-19. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.