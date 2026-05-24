LIVE Italia-Polonia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre in difficoltà nel secondo set 10-16

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo set dell’amichevole di volley femminile tra Italia e Polonia, le biancorosse sono in svantaggio 10-16. La squadra polacca ha segnato un punto con un servizio in rete delle avversarie e successivamente, con una diagonale molto forte, ha allungato il vantaggio fino a 11-19. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-19 In rete il servizio delle biancorosse. 11-19 Grandissima diagonale di Szczurowska. 11-18 Resta in campo di un soffio il muro dell’Italia. 10-18 Primo tempo delle polacche. 10-17 Mani fuori di Sieradzka. Secondo time-out del set per Velasco. 10-16 Adigwe manda fuori la diagonale in zero. 10-15 Grandissima diagonale di Szczurowska, da posto quattro. 10-14 Mani fuori di Szczurowska da posto quattro. 10-13 In rete il servizio polacco. Giannini entra al posto di Nervini. 9-13 Primo tempo vincente di Obiala. 9-12 Manfredini spinge la palla a fil di rete nel campo polacco. 8-12 Lukasic trova la parallela da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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