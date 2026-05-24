LIVE Italia-Polonia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre costrette ad un’altra rimonta 14-20

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Polonia, le azzurre hanno recuperato punti nel punteggio, passando da 14-20 a 18-23 grazie a un punto di Antropova con una diagonale in posto sei. La partita è in corso e i dettagli aggiornano il punteggio in tempo reale. La diretta include anche la possibilità di consultare gli ultimi sviluppi dell’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-23 Rosicchiamo un altro punto con la diagonale di Antropova che atterrà in posto sei. 17-23 Parallela perfetta di Nervini da posto quattro, marchio di fabbrica dell’azzurra. 16-23 Il nastro devia quel che basta l’attacco di Lukasic mandando fuori tempo Fersino. 16-22 L’opposta azzurra si fa trovare subito pronta con una perfetta diagonale da posto due. Entra Obossa al posto di Adigwe. 15-22 Erroraccio di Adigwe che manda fuori la diagonale da posto due. 15-21 Primo tempo perfetto della Polonia. 15-20 Lukasic manda fuori la parallela da posto quattro senza deviazioni. Time-out di Liverani. 14-20 Pasticcio della Polonia che non trova il primo tempo con Orzy?owska. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia polonia 1 0 amichevole volley femminile in diretta azzurre costrette ad un8217altra rimonta 14 20
© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 1-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: azzurre costrette ad un’altra rimonta, 14-20
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Semi Final 3 - Novara vs. Conegliano | Lega Volley Femminile 2026 - Full Match

Video Semi Final 3 - Novara vs. Conegliano | Lega Volley Femminile 2026 - Full Match

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Serbia 1-2, Amichevole volley femminile in DIRETTA: Azzurre costrette alla rimonta dopo aver perso 22-25 il terzo setNella partita amichevole di volley femminile tra Italia e Serbia, le serbe sono riuscite a vincere il terzo set con il punteggio di 25-22, portandosi...

LIVE Italia-Polonia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre tornano a contatto delle biancorosse, 20-21Durante l'amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Polonia, il punteggio è di 0-0.

Temi più discussi: LIVE Italia-Polonia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: ultimo impegno per le azzurre; AIA Aequilibrium Cup Women Elite: un'ottima Italia batte 3-1 la Turchia; Italvolley, le Azzurre a Genova. Il quadrangolare con Polonia, Serbia e Turchia è su Sky; Italia-Polonia stasera in tv, amichevole volley femminile 2026: orario, canale, streaming.

italia polonia live italia polonia 1LIVE Italia-Polonia 1-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre rimontano e vincono 26-24 il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it

italia polonia live italia polonia 1ITALIA-POLONIA in diretta dalle 21 su Sky Sport Arena e NOWPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web