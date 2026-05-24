LIVE Italia-Polonia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre costrette ad un’altra rimonta 14-20

Notizia in breve

Durante l’amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Polonia, le azzurre hanno recuperato punti nel punteggio, passando da 14-20 a 18-23 grazie a un punto di Antropova con una diagonale in posto sei. La partita è in corso e i dettagli aggiornano il punteggio in tempo reale. La diretta include anche la possibilità di consultare gli ultimi sviluppi dell’incontro.