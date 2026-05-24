LIVE Italia-Polonia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre costrette ad un’altra rimonta 14-20
Durante l’amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Polonia, le azzurre hanno recuperato punti nel punteggio, passando da 14-20 a 18-23 grazie a un punto di Antropova con una diagonale in posto sei. La partita è in corso e i dettagli aggiornano il punteggio in tempo reale. La diretta include anche la possibilità di consultare gli ultimi sviluppi dell’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-23 Rosicchiamo un altro punto con la diagonale di Antropova che atterrà in posto sei. 17-23 Parallela perfetta di Nervini da posto quattro, marchio di fabbrica dell’azzurra. 16-23 Il nastro devia quel che basta l’attacco di Lukasic mandando fuori tempo Fersino. 16-22 L’opposta azzurra si fa trovare subito pronta con una perfetta diagonale da posto due. Entra Obossa al posto di Adigwe. 15-22 Erroraccio di Adigwe che manda fuori la diagonale da posto due. 15-21 Primo tempo perfetto della Polonia. 15-20 Lukasic manda fuori la parallela da posto quattro senza deviazioni. Time-out di Liverani. 14-20 Pasticcio della Polonia che non trova il primo tempo con Orzy?owska. 🔗 Leggi su Oasport.it
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