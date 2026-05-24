LIVE Italia-Polonia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre tornano a contatto delle biancorosse 20-21

Notizia in breve

Durante l'amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Polonia, il punteggio è di 0-0. Le squadre sono in parità con un punteggio di 20-21 nel corso del secondo set. Il tecnico italiano ha richiesto un challenge per un tocco di muro fischiato. In seguito, si è verificata un'invasione a rete da parte di una giocatrice italiana.