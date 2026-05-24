LIVE Italia-Polonia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre tornano a contatto delle biancorosse 20-21
Durante l'amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Polonia, il punteggio è di 0-0. Le squadre sono in parità con un punteggio di 20-21 nel corso del secondo set. Il tecnico italiano ha richiesto un challenge per un tocco di muro fischiato. In seguito, si è verificata un'invasione a rete da parte di una giocatrice italiana.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Velasco chiama challenge per il tocco del muro fischiato. 22-23 Invasione a rete di Meli. 22-22 Errore al servizio per Wenerska. 21-22 Adigwe manda in rete la copertura. 21-21 Muro vincente di Meli! L’Italia pareggia! Liverani ferma il gioco. 20-21 Diagonale incredibile di Antropova. Adigwe e Cambi rientrano per Scola e Obossa. 19-21 Errore al servizio per la Polonia. 18-21 Altro punto in parallela da posto quattro di Czyrnia?ska. 18-20 Diagonale pazzesca di Antropova da posto quattro. 17-20 Primo tempo di Manfredini. Scola e Obossa entrano per Cambi e Adigwe. 16-20 Altra parallela vincente di Lukasic da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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