Al 14’04” del secondo tempo, la Danimarca si avvicina all’area avversaria, ma le opportunità create sono ancora poche. La partita tra Italia e Danimarca termina con un punteggio di 2-2, nel momento in cui inizia il quarto periodo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14’04” Prova ad affacciarsi la Danimarca ma le occasioni al momento sono poche. 15’18” Pressione alta dell’Italia, ma occhio a lasciare troppo campo scoperto alle spalle. 16’22” De Luca si divora il gol del vantaggio in volata! Dobbiamo concretizzare le occasioni che otteniamo. 18’21” Subito un’ottima Italia in campo che ha lo stesso atteggiamento del secondo tempo. INIZIA IL TERZO TEMPO 18.07 I giocatori di ambedue squadre rientrano in campo, pronti per iniziare l’ultimo tempo di un match importantissimo. 18.00 L’Italia non segnava minimo due punti in un match dei Mondiali dal 2012, nella vittoria per 3-2 proprio contro la Danimarca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 2-2, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia l’ultimo tempo del match, gli azzurri vogliono la vittoria!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LITALIA di HOCKEY saluta la Milano Santagiulia Arena dopo la partita con la Svezia

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Cechia 1-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il terzo e ultimo tempo del match, azzurri chiamati a resistere!Al momento si sta disputando il terzo e ultimo tempo della partita tra Italia e Repubblica Ceca ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026.

LIVE Italia-Cechia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo del match, gli azzurri ci credonoAlle 16:27, durante il secondo tempo della partita tra Italia e Repubblica Ceca ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, un giocatore italiano ha...

Temi più discussi: LIVE Italia-Danimarca, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: scontro diretto per la salvezza; Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile 2027: calendario e risultati; L'Italia superata per 3-0 dalla Svezia nel quinto match del Mondiale Top Division. Ora arrivano le sfide decisive per la salvezza contro Danimarca e Slovenia; Campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile 2026: tutte le partite e i risultati della Top Division LIVE.

Erano presenti gli ambasciatori dei seguenti paesi: Croazia, Danimarca, Iraq, Sudafrica, Italia, Islanda, Finlandia, Lituania, Francia, Pakistan, Vietnam, Thailandia e UE. x.com

Doppia imposizione Danimarca e Italia reddit

LIVE Italia-Danimarca 1-2, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: Purdeller sblocca gli azzurri, ottimo approccio nel secondo tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12'18'' L'Italia va vicina al pareggio con un tiro a rimorchio di Frycklund bloccato da Sogaard. 13'25'' Fase ... oasport.it

Italia-Danimarca oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, programma, streamingSiamo giunti al momento più caldo e decisivo della fase a gironi dei Mondiali 2026 di hockey ghiaccio di Top Division in corso di svolgimento in ... oasport.it