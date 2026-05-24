L’Italia ha pareggiato 2-2 contro la Danimarca nel Mondiale di hockey su ghiaccio del 2026. Purdeller ha segnato una doppietta, portando gli azzurri al pareggio. Al minuto 1’51”, De Luca è stato penalizzato con due minuti, e la squadra italiana dovrà concludere il secondo tempo in inferiorità numerica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’51” Penalità di due minuti per De Luca, gli azzurri chiuderanno il secondo tempo in inferiorità numerica! Tocca difendersi. 2’25” Gli azzurri continuano ad attaccare! Tutta un’altra Italia nel secondo tempo. 4’26” IL PAREGGIO DELL’ITALIA!!! Doppietta di Purdeller che riceve palla e ha tutto il tempo del mondo per superare Sogaard! 6’26” Occasionissima dell’Italia! Il tiro di Pietroniro viene deviato, siamo stati ad un passo dal pareggio! 7’45” Adesso siamo noi ad avere l’uomo in più! Momento decisivo del secondo tempo. 7’54” Superiamo i due minuti di inferiorità numerica senza rischiare in maniera esagerata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 2-2, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri centrano il pareggio con la doppietta di Purdeller!

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