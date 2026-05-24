LIVE Italia-Danimarca 1-2 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | Purdeller sblocca gli azzurri ottimo approccio nel secondo tempo!

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha perso 1-2 contro la Danimarca nella partita di hockey ghiaccio ai Mondiali 2026. Purdeller ha segnato il primo gol per gli azzurri, mentre nel secondo tempo hanno mostrato un buon approccio. Al 11’11”, Segafredo ha tentato una conclusione dalla posizione defilata, ma è stata respinta dalla difesa avversaria. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11’11” Da posizione defilata, ci prova Segafredo ma viene respinto. 12’18” L’Italia va vicina al pareggio con un tiro a rimorchio di Frycklund bloccato da Sogaard. 13’25” Fase con poche azioni della gara, gli azzurri hanno il possesso del disco e cercano il pareggio. 15’00” Dopo cinque minuti siamo a 7 tiri a 0 nel secondo tempo per noi! 15’53” Miracolo incredibile di Sogaard su Saracino, la strada è quella giusta! 16’29” Continua l’aggressività dell’Italia, ma occhio alla reazione della Danimarca. 18’56”  PURDELLER CI SBLOCCA! L’azzurro supera l’estremo difensore danese e ci riporta in gara! 19’02” Vantaggio numerico dell’Italia, dobbiamo sfruttare l’occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 1-2, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: Purdeller sblocca gli azzurri, ottimo approccio nel secondo tempo!
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