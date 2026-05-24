LIVE Italia-Danimarca 1-2 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | Purdeller sblocca gli azzurri ottimo approccio nel secondo tempo!

Notizia in breve

L’Italia ha perso 1-2 contro la Danimarca nella partita di hockey ghiaccio ai Mondiali 2026. Purdeller ha segnato il primo gol per gli azzurri, mentre nel secondo tempo hanno mostrato un buon approccio. Al 11’11”, Segafredo ha tentato una conclusione dalla posizione defilata, ma è stata respinta dalla difesa avversaria. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui.