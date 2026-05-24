Il secondo tempo del match tra Italia e Danimarca è iniziato alle 17.13, con le squadre che sono tornate in campo. L’Italia cerca di reagire dopo il risultato di 0-2.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SECONDO TEMPO 17.13 Le squadre riprendono posto in campo. 17.05 Siamo in attesa dell’inizio del secondo tempo. 17.00 Gli azzurri giocano un’ottima seconda parte di primo tempo senza sfruttare nessuna delle tante occasioni create. Per quanto riguarda i tiri in porta siamo 9-10 per i nostri avversari, quindi la differenza dal punto di vista offensivo è minima ma l’attacco è riuscito a concretizzare le sue chance. 0-2 Finisce il primo tempo! L’Italia paga un black out di sedici secondi con un doppio svantaggio da recuperare. 1’25” Bradley tocca il disco ricevuto al centro dell’area ma la deviazione si alza sopra la traversa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 0-2, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, azzurri a caccia di una scintilla

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