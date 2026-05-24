Alle 13.40 è iniziata la 15ª tappa del Giro d’Italia, da Milano a Voghera. La tappa, lunga 157 km, è pianeggiante e include un circuito finale. Al momento, il leader della classifica generale indossa la maglia rosa. La corsa attraversa le strade storiche della nascita del Giro. Non si registrano variazioni significative nelle posizioni di testa o incidenti rilevanti durante la prima parte della tappa.

È la maglia che premia il leader della classifica dei giovani (nati dopo il 1° gennaio 2000). La indossa il miglior giovane in classifica generale. Chi la veste un giorno guadagna 750 euro.?La classifica generale: ?Eulalio (Por, Bahrain Victorious) 56h08’41”;Pellizzari (Red Bull) a 1’56”;Piganzoli (Visma) a 3’47” È la maglia che premia il leader della classifica del Gran Premio della Montagna. Le salite sono divise in 5 categorie che assegnano punti diversi in base alle difficoltà. Chi la indossa guadagna ogni giorno 750 euro. ?La classifica generale: ?Vingegaard (Dan, Visma) 161;Van der Lee (Ola, Ef Education) 77;Ciccone (Lidl-Trek) 75;Gall (Aut, Decathlon) 72;Sevilla (Spa, Polti) 63 È la maglia che premia il leader della classifica a punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Giro d'Italia, dalle 13.40 la 15ª tappa, Milano-Voghera: Vingegaard in maglia rosa

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Giro d'Italia 2026 | Stage 15: The Route

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