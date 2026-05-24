La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con i velocisti protagonisti sulla strada da Voghera a Milano, lunga 157 chilometri. La corsa ha visto gli atleti affrontare un percorso pianeggiante, ideale per gli sprinter. La classifica generale del Giro non ha subito variazioni significative. La tappa si è appena conclusa e gli aggiornamenti sulla classifica complessiva continueranno nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Voghera-Milano di 157 km. Nel primo giorno in rosa di Jonas Vingegaard, riuscirà l’azzurro Jonathan Milan a sbloccarsi in una frazione disegnata per le ruote veloci? Il danese del Team Visma Lease a Bike si è preso la scena nella tappa valdostana, conquistando la vittoria sul traguardo di Pila, che gli ha regalato anche la vetta nella classifica generale, dove ora comanda con 2’26” di vantaggio sul portoghese Afonso Eulalio (partito da Aosta in maglia rosa), respinto dal primo arrivo in salita sulle Alpi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Voghera-Milano chiama i velocisti

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