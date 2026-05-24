CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.00 Mancano 110 km al traguardo, quando ci avviciniamo allo scoccare della prima ora di corsa. 14.57 Il vantaggio della fuga si è assestato intorno ai 2’30”: ora comandano con 2’27” di margine sul plotone. 14.54 Tra poco meno di 7 km ci sarà lo sprint intermedio di Pavia. 14.51 Soudal Quick-Step e Unibet Rose Rockets in testa al gruppo per non far prendere troppo campo agli attaccanti. 14.48 Nessuno dei quattro fuggitivi ha ottenuto un successo nel 2026. 14.45 La corsa è appena transitata nel comune di Stradella. 14.42 Ricordiamo la composizione della fuga: Martin Marcellusi (Bardiani CSF), Mattia Bais e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) e Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga sfiora i 3? di vantaggio sul gruppo

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