LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il circuito finale

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I ciclisti affrontano oggi la fase conclusiva del Giro d’Italia 2026, con l’inizio del circuito finale. La tappa si svolge in condizioni di alta temperatura, che i corridori devono gestire durante la gara. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i partecipanti si preparano all’ultima parte della competizione. La corsa si sta svolgendo in un clima di grande attenzione, con i piloti che cercano di mantenere la concentrazione nonostante il caldo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:01 I corridori devono fare i conti anche con il gran caldo. La temperatura odierna è di 31°. 15:58 Mancano 60 chilometri alla fine della corsa. 15:55 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 1’59”. 15:52 Al comando della gara sono in quattro: Martin Marcellusi (Bardiani CSF), Mattia Bais e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). 15:49 Jonathan Milan riuscirà a sfatare il tabù e  a conquistare il primo successo nell’edizione numero 109 del Giro? 15:46 I quattro battistrada iniziano  il circuito finale. 15:43 Il quartetto di testa ha già superato il punto di metà gara al chilometro 78,5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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