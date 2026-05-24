LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il circuito finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:01 I corridori devono fare i conti anche con il gran caldo. La temperatura odierna è di 31°. 15:58 Mancano 60 chilometri alla fine della corsa. 15:55 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 1’59”. 15:52 Al comando della gara sono in quattro: Martin Marcellusi (Bardiani CSF), Mattia Bais e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). 15:49 Jonathan Milan riuscirà a sfatare il tabù e a conquistare il primo successo nell’edizione numero 109 del Giro? 15:46 I quattro battistrada iniziano il circuito finale. 15:43 Il quartetto di testa ha già superato il punto di metà gara al chilometro 78,5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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