Fredrik Dversnes Lavik, della squadra Uno-X Mobility, ha vinto il chilometro Red Bull durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026. La corsa in questo momento vede il quartetto di testa rilanciare la propria azione, mentre i corridori si avvicinano alla fine della frazione. La classifica generale viene aggiornata di continuo, con i ciclisti che cercano di guadagnare posizioni. La tappa si sta sviluppando con un ritmo intenso, e il pubblico segue con attenzione gli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:21 Fredrik Dversnes Lavik della Uno-X Mobility vince il chilometro Red Bull. 16:18 Il gruppo si avvicina al chilometro Redu Bull: chi si aggiudicherà i secondi di bonus? 16:16 Soudal Quick-Step, Lidl-Trek, EF Education – EasyPost e Unibet Rose Rockets tirano il gruppo. 16:13 I fuggitivi possono vantare ancora 2’09” sul gruppo. 16:10 Sono in quattro al comando della gara: Martin Marcellusi (Bardiani CSF), Mattia Bais e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). 16:07 Sono stati già percorsi i primi cento chilometri. 16:04 Diciassette delle ventitré tappe pianeggianti corse dal 2020 ad oggi si sono concluse in volata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il quartetto di testa rilancia la sua azione

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