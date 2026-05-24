LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette i fuggitivi nel mirino

Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, il gruppo ha aumentato l’attenzione sui fuggitivi, riducendo il loro vantaggio a circa un chilometro. La corsa continua con il tentativo di recupero da parte dei favoriti, mentre la classifica generale si mantiene stabile. La fuga della giornata si sta avvicinando alla conclusione, con i corridori che si preparano agli ultimi chilometri. La situazione rimane fluida, senza variazioni significative nella posizione dei leader.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:41 Il vantaggio dei quattro di testa ammonta a poco più di un chilometro. 16:39 Tra i corridori che hanno vinto il 24 maggio figurano anche Jonas Vingegaard ed Egan Bernal. 16:36 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 1’31”. 16:33 Mancano meno di trenta chilometri alla conclusione. 16:30 Continua l’azione dei quattro fuggitivi: Martin Marcellusi (Bardiani CSF), Mattia Bais e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). 16:27 L’organizzazione ha comunicato che il tempo per la classifica generale sarà preso all’inizio dell’ultimo giro del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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