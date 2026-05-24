Oggi il gruppo mantiene il vantaggio sulla fuga durante la tappa del Giro d’Italia 2026. Al comando della corsa ci sono quattro corridori: Martin Marcellusi, Mattia Bais, Mirco Maestri e Fredrik Dversnes Lavik. La classifica generale vede in testa i corridori di questi team, mentre il gruppo continua a gestire la distanza dalla fuga. La corsa prosegue con il vantaggio ancora sotto controllo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:28 Al comando della gara ci sono: Martin Marcellusi (Bardiani CSF), Mattia Bais e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). 15:25 In questa speciale classifica Damiano Caruso è secondo con 444. 15:22 Diego Ulissi della XDS Astana Team vanta 537 giorni di corsa in Italia nel corso della sua carriera. 15:19 La velocità media aggiornata è di 50,2 kmh. 15:16 Il vantaggio dei battistrada sul gruppo è di 2’07”. 15:13 Cambio di bici per il neozelandese Josh Kench della Groupama – FDJ United. 15:10 Mancano cento chilometri alla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo gestisce il vantaggio della fuga

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