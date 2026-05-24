LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i quattro battistrada insistono nella loro azione

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026, i quattro fuggitivi continuano a mantenere il vantaggio, nonostante il tentativo di recupero da parte del gruppo principale. A circa cento chilometri dalla fine, la corsa prosegue con i battistrada che resistono in testa alla gara. La classifica generale si mantiene invariata, con i leader ancora in posizione, mentre i corridori cercano di organizzare gli ultimi sforzi per la vittoria di tappa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:10 Mancano cento chilometri alla conclusione. 15:09 In testa alla corsa ci sono: Martin Marcellusi (Bardiani CSF), Mattia Bais e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). 15:06 Paul Magnier conquista punti importanti nella classifica della maglia ciclamino e aggancia Narvaez in testa alla classifica. 15:03 Martin Marcellusi vince lo sprint intermedio di Pavia. 15.00 Mancano 110 km al traguardo, quando ci avviciniamo allo scoccare della prima ora di corsa. 14.57 Il vantaggio della fuga si è assestato intorno ai 2’30”: ora comandano con 2’27” di margine sul plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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