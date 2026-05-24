Oggi, nel corso della tappa del Giro d’Italia 2026, dopo aver percorso 150 chilometri, il gruppo ha effettuato una grande rimonta, riprendendo i fuggitivi. La corsa è stata caratterizzata da un inseguimento intenso, con molti ciclisti che si sono lanciati all’inseguimento dei battistrada. La fuga iniziale si è conclusa con il gruppo che ha riacquisito contatto, portando a una svolta nella corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.02 Sono stati percorsi 150 chilometri. 17:00 Il vantaggio dei fuggitivi è ancora di 32”. 16:57 Il gruppo riuscirà a completare la rimonta o i quattro al comando arriveranno a giocarsi la vittoria? 16:54 Nel quartetto di testa ci sono: Martin Marcellusi (Bardiani CSF), Mattia Bais e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). 16.51 I fuggitivi hanno iniziato l’ultimo giro del circuito con circa 50” di vantaggio. 16:49 Lukas Kubis sta tirando il gruppo. 16.46 Foratura per Filippo Ganna (Netcompany Ineos). 16:44 Mancano venti chilometri alla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: folle rimonta del gruppo per riprendere i fuggitivi

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Giro d'Italia 2026 Stage 14 Preview: Biggest Test Yet

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