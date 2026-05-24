LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arriva la fuga! Dversnes Lavik beffa tre italiani velocisti a bocca asciutta

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, si è formata una fuga con Dversnes Lavik che ha superato tre ciclisti italiani. I velocisti non sono riusciti a competere con il gruppo di testa, che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La diretta si è conclusa alle 17:20, segnando la fine di questa tappa. La classifica generale del Giro è aggiornata dopo la corsa di oggi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17:20 Termina qui la DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Giro d’Italia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17:19 La Top 10 della classifica generale 1 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:00 2 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 2:26 3 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 2:50 4 ARENSMAN Thymen Netcompany INEOS 3:03 5 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 3:43 6 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe... 🔗 Leggi su Oasport.it

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