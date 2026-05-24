Durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, si è formata una fuga con Dversnes Lavik che ha superato tre ciclisti italiani. I velocisti non sono riusciti a competere con il gruppo di testa, che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La diretta si è conclusa alle 17:20, segnando la fine di questa tappa. La classifica generale del Giro è aggiornata dopo la corsa di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17:20 Termina qui la DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Giro d’Italia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17:19 La Top 10 della classifica generale 1 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:00 2 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 2:26 3 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 2:50 4 ARENSMAN Thymen Netcompany INEOS 3:03 5 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 3:43 6 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arriva la fuga! Dversnes Lavik beffa tre italiani, velocisti a bocca asciutta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 15 Preview: A Street Fight In Milan

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arriva la fuga! Dversnes beffa tre italiani, velocisti a bocca asciuttaUn gruppo di corridori si è staccato nel finale della tappa odierna, creando una fuga che ha coinvolto alcuni atleti.

Giro d’Italia 2026, arriva la fuga a Milano! Dversnes beffa gli italiani e i velocistiNella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, che si è conclusa a Milano, la fuga ha battuto gli italiani e i velocisti.

Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: rasoiata da finisseur di Segaert, Eulalio guadagna su Vingegaard; Classifica Giro d’Italia 2026: Eulalio guadagna secondi su Vingegaard, Pellizzari unico azzurro in top10; Classifica Giro d’Italia 2026: Vingegaard in maglia rosa, risale Pellizzari, Piganzoli in top10!; Classifica Giro d’Italia 2026: Vingegaard stacca tutti, Eulalio resiste, Pellizzari in corsa per il podio.

Giro d'Italia 2026, Tappa 15 Voghera-Milano: impresa dei fuggitivi, trionfa Lavik alla faccia dei velocisti. Milan beffatoLa cronaca della Tappa 15 del Giro d'Italia 2026, Voghera-Milano: la seconda settimana si chiude con un finale da volata, e per Jonathan Milan è un'occasione di riscatto ... sport.virgilio.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arriva la fuga! Dversnes Lavik beffa tre italiani, velocisti a bocca asciuttaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 16:54 Nel quartetto di testa ci sono: Martin Marcellusi (Bardiani ... oasport.it