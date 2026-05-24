LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arriva la fuga! Dversnes beffa tre italiani velocisti a bocca asciutta

Notizia in breve

Un gruppo di corridori si è staccato nel finale della tappa odierna, creando una fuga che ha coinvolto alcuni atleti. Tre italiani sono stati superati dai battistrada, lasciando i velocisti senza possibilità di vittoria. La corsa è proseguita con questa fuga, mentre i favoriti si sono mantenuti a distanza. La classifica generale non ha subito modifiche significative dopo questa frazione del Giro d’Italia 2026. La tappa si è conclusa con la vittoria del gruppo di testa.