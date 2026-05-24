LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arriva la fuga! Dversnes beffa tre italiani velocisti a bocca asciutta
Un gruppo di corridori si è staccato nel finale della tappa odierna, creando una fuga che ha coinvolto alcuni atleti. Tre italiani sono stati superati dai battistrada, lasciando i velocisti senza possibilità di vittoria. La corsa è proseguita con questa fuga, mentre i favoriti si sono mantenuti a distanza. La classifica generale non ha subito modifiche significative dopo questa frazione del Giro d’Italia 2026. La tappa si è conclusa con la vittoria del gruppo di testa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17:15 La Top 10 dell’ordine di arrivo 1 DVERSNES LAVIK Fredrik Uno-X Mobility 3:03:18 2 MAESTRI Mirco Team Polti VisitMalta 0:00 3 MARCELLUSI Martin Bardiani CSF 7 Saber 0:00 4 BAIS Mattia Team Polti VisitMalta 0:00 5 MAGNIER Paul Soudal Quick-Step 0:57 6 GROENEWEGEN Dylan Unibet Rose Rockets 0:57 7 ANDRESEN Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 0:57 8 VERNON Ethan NSN Cycling Team 0:57 9 PENHOËT Paul Groupama – FDJ United 0:57 10 MOZZATO Luca Tudor Pro Cycling Team 0:57 17:14 Le squadre dei velocisti hanno probabilmente calcolato male i tempi della loro azione e non sono riuscite a riprendere il quartetto di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish
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