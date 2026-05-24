LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Russell si ritira! Antonelli al comando dopo un duello epico

Notizia in breve

Durante il GP del Canada del 2026, il pilota Russell si è ritirato dalla gara. Antonelli ha preso il comando dopo un duello intenso con Hadjar, con quest’ultimo che ha attaccato due volte all’esterno senza riuscire a superare. Nel corso del 39° giro su 68, Antonelli ha conquistato il giro più veloce. Leclerc ha tentato di superare Hadjar in due occasioni all’esterno, ma senza successo.