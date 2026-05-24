LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Russell si ritira! Antonelli al comando dopo un duello epico
Durante il GP del Canada del 2026, il pilota Russell si è ritirato dalla gara. Antonelli ha preso il comando dopo un duello intenso con Hadjar, con quest’ultimo che ha attaccato due volte all’esterno senza riuscire a superare. Nel corso del 39° giro su 68, Antonelli ha conquistato il giro più veloce. Leclerc ha tentato di superare Hadjar in due occasioni all’esterno, ma senza successo.
40° giro68 Giornata da incubo per la McLaren: si ritira Norris, che era ottavo. 40° giro68 Ferrari decisamente pimpante con le gomme medie. Hamilton si è portato a 4"8 da Verstappen. 39° giro68 Antonelli si riprende il giro veloce. Leclerc attacca due volte all’esterno Hadjar, ma non passa. Chiaramente la Ferrari paga il deficit di motore. 1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 2 Max Verstappen Red Bull Racing +6.4123 Lewis Hamilton Ferrari +11.651 4 Isack Hadjar Red Bull Racing +17.5145 Charles Leclerc Ferrari +17.952 6 Franco Colapinto Alpine +52.553 7 Liam Lawson Racing Bulls +63.388 8 Lando Norris McLaren +65.408 9 Pierre Gasly Alpine +66.298 10 Carlos Sainz Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it
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