Al GP del Canada del 2026, la pioggia leggera ha reso l’asfalto viscido, generando incertezza sulle scelte di gomme. I team stanno valutando se optare per le slick o le intermedie, con alcune squadre che potrebbero preferire le gomme più aderenti in questa condizione. La situazione sulla pista rimane in evoluzione, mentre i piloti si preparano a decidere in base alle prossime tornate. La corsa continua con condizioni di tempo variabile.

21.50 Curiosamente, per ben tre volte è capitato che il pilota passato per primo sotto la bandiera a scacchi di Montreal non abbia vinto la gara! Nel 1980 Didier Pironi venne penalizzato di un minuto per partenza anticipata, venendo classificato terzo. La medesima sorte colpì Gerhard Berger nel 1990, anche se l’austriaco si attestò al quarto posto. Infine nel 2019 Sebastian Vettel fu sanzionato per una (presunta) manovra ostruzionista ai danni di Lewis Hamilton, scivolando al secondo posto. 21.48 Jacky Ickx è l’unico a essersi imposto in Canada su due tracciati diversi. Nel 1969 il belga trionfò a Mosport, ripetendosi poi nel 1970 a Mont-Tremblant. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: pioggia debole. Gomme slick o intermedie?

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Freezing Rain Again and Where is Winter!!

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