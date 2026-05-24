Al via del Gran Premio del Canada, la sfida tra Russell e Antonelli si accende in pista. La Ferrari punta sulla pioggia, sperando di sfruttare le condizioni meteorologiche. La gara è iniziata con sorpassi e strategia in evoluzione, mentre le condizioni del tracciato continuano a cambiare. Nessun evento particolare al momento, ma la competizione resta aperta. La diretta prosegue con aggiornamenti su tempi e posizioni dei piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Canada, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dedicato alla memoria del grande Gilles Villeneuve, si prevede una giornata particolarmente incerta e aperta a qualsiasi risultato. Il regolare svolgimento della corsa, infatti, potrebbe essere condizionata dall’arrivo di una perturbazione. Nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza del GP odierno, George Russell ha strappato con l’ultimo giro la pole-position al compagno di squadra in Mercedes, nonché leader del campionato, Kimi Antonelli. Un time-attack molto emozionante in cui non è stato semplice trovare la performance per il drastico abbassamento delle temperature rispetto alle sessioni precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: nuova sfida Russell-Antonelli, la Ferrari spera nella pioggia

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