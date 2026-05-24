Al via del GP del Canada 2026, si affrontano in pista Antonelli e Russell. La Ferrari punta al podio, mentre le vetture percorrono il circuito in condizioni di gara. La corsa è iniziata con le monoposto che affrontano i primi giri, senza ulteriori dettagli sulla posizione attuale. La diretta prosegue con aggiornamenti sulle performance dei piloti e sulle eventuali strategie adottate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Canada, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dedicato alla memoria del grande Gilles Villeneuve, si prevede una giornata particolarmente incerta e aperta a qualsiasi risultato. Il regolare svolgimento della corsa, infatti, potrebbe essere condizionata dall’arrivo di una perturbazione. Nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza del GP odierno, George Russell ha strappato con l’ultimo giro la pole-position al compagno di squadra in Mercedes, nonché leader del campionato, Kimi Antonelli. Un time-attack molto emozionante in cui non è stato semplice trovare la performance per il drastico abbassamento delle temperature rispetto alle sessioni precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: nuova sfida Antonelli-Russell, Ferrari spera nel podio

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