LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Norrsi si porta in testa con le gomme intermedie!
Al secondo giro del Gran Premio del Canada, Norrsi si trova in testa con le gomme intermedie. Nel frattempo, Piastri rientra immediatamente ai box per cambiare le gomme e passare a quelle da asciutto. La corsa prosegue con i piloti che regolano le strategie in base alle condizioni della pista. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono continui.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2° giro70 Piastri rientra subito ai box per montare gomme da asciutto. Norris resta in pista. 2° giro70 Vediamo ora chi avrà ragione con le gomme slick o intermedie. 1° giro70 Norris balza in testa davanti ad Antonelli, Russell, Hamilton e Piastri! SEMAFORO VERDE! Iniziata la gara! 22.08 Nuovamente piloti sulla griglia di partenza. Pioviggina, condizioni ibride ed imprevedibili. 22.07 Niente da fare! Terzo giro di formazione! Hanno spinto a braccia la Racing Bulls di Lindblad per tutto il rettilineo. Solo ora la macchina arriva in pit-lane. 22.06 I piloti si stanno posizionando sulla griglia di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
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