LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Norrsi si porta in testa con le gomme intermedie!

Notizia in breve

Al secondo giro del Gran Premio del Canada, Norrsi si trova in testa con le gomme intermedie. Nel frattempo, Piastri rientra immediatamente ai box per cambiare le gomme e passare a quelle da asciutto. La corsa prosegue con i piloti che regolano le strategie in base alle condizioni della pista. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono continui.