Durante il 25° giro del Gran Premio del Canada 2026, Antonelli ha effettuato un sorpasso su Russell. A un certo punto, la radio ha chiesto ad Antonelli di lasciar passare Russell, ma non è chiaro se abbia eseguito l'ordine o meno. La gara è in corso con 70 giri totali e i tifosi seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25° giro70 Via radio viene chiesto ad Antonelli di far passare Russell. E così accade. 24° giro70 Succede di tutto. Antonelli commette un errore in frenata. Russell lo ripassa. Antonelli lo riaffianca sul rettilineo, ma Russell lo accompagna fuori all’ultima curva. 24° giro70 Antonelli e Russell doppiano Norris. Giornata nera per le McLaren, che hanno sbagliato la scelta iniziale delle gomme, montando le intermedie. Ma la pista era asciutta. 23° giro70 Adesso Antonelli prova ad allungare! 22° giro70 PASSAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Antonelli sfrutta il doppiaggio di Bottas, affianca Russell all’esterno e lo supera con una staccata brutale all’ultima curva! 22° giro70 Antonelli si fa vedere all’esterno due volte, ma Russell protegge l’interno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: magnifico sorpasso di Antonelli su Russell!

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