LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | battaglia furibonda tra Russell e Antonelli

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il 17° giro del Gran Premio del Canada del 2026, Antonelli sta analizzando diverse traiettorie per superare Russell. La gara si sta svolgendo con un confronto diretto tra i due piloti, che si stanno sfidando in una battaglia ravvicinata. La diretta mostra un confronto serrato tra le vetture, con i piloti impegnati a ottimizzare le proprie strategie di guida senza interruzioni. La corsa prosegue con entrambe le monoposto molto vicine tra loro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro70 Antonelli sta studiando tutte le traiettoria di Russell. Oggi non sembra voler azzardare. 16° giro70 Altro pit-stop per Norris. 16° giro70 Antonelli è davvero incollato a Russell.Battaglia furibonda. 15° giro70 Rimosse le bandiere gialle, ora si può sorpassare. O quantomeno provarci.Leclerc commette un errore e precipita a 5?5 da Hamilton. 14° giro70 Piastri ha danneggiato l’ala dopo un contatto con una Williams. Ora l’australiano viene doppiato dalle due Mercedes. 14° giro70 Antonelli in scia a Russell, ma ci sono ancora le bandiere gialle! Non può sorpassare. 13° giro70 Nuovo pit-stop per Piastri, sosta lunghissima per cambiare l’ala. 🔗 Leggi su Oasport.it

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