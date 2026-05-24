Il Gran Premio del Canada del 2026 è iniziato con un avvio imprevedibile a causa della pioggia. Le condizioni meteorologiche hanno influenzato le prime fasi della gara, rendendo incerto il ritmo di partenza. A pochi minuti dall'inizio, i commissari stanno ancora monitorando le scelte di pneumatici dei piloti, che potrebbero cambiare in base all’andamento delle condizioni sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.53 Tra poco scopriremo le scelte delle gomme dei piloti. Oggi la strategia giocherà un ruolo determinante. 21.51 La temperatura dell’aria è di appena 12°. 21.51 Saranno ben 70 i giri da percorrere. 21.50 Curiosamente, per ben tre volte è capitato che il pilota passato per primo sotto la bandiera a scacchi di Montreal non abbia vinto la gara! Nel 1980 Didier Pironi venne penalizzato di un minuto per partenza anticipata, venendo classificato terzo. La medesima sorte colpì Gerhard Berger nel 1990, anche se l’austriaco si attestò al quarto posto. Infine nel 2019 Sebastian Vettel fu sanzionato per una (presunta) manovra ostruzionista ai danni di Lewis Hamilton, scivolando al secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: avvio imprevedibile con la pioggia!

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