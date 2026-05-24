CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 22.01 Sono condizioni veramente al limite tra slick e soft.In alcuni tratti l’asfalto è asciutto, in altri umido. 22.00 Giro di formazione. Sta piovigginando. I primi giri saranno tremendi: possibili botti, Safety Car e bandiera rossa.Non saremmo stupiti. 21.58 Lindblad, Colapinto, Lawson e Gasly con gomme slick medie. 21.57 Oltre a Piastri e Norris, hanno scelto le intermedie anche Hulkenberg, Bortoleto, Sainz, Perez e Bottas. Dunque 7 piloti su 22 con gomme da bagnato. 21.56 Gomme slick soft per Antonelli, Russell, Hamilton, Verstappen, Hadjar e Leclerc, intermedie (quindi da bagnato) per le due McLaren di Norris e Piastri! Chi avrà ragione? 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: avvio imprevedibile con la pioggia! McLaren con gomme intermedie

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