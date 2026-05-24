LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | alle 22.00 la partenza per ora pista asciutta

Notizia in breve

Alle 22.00 si è svolta la partenza del GP Canada 2026, con la pista ancora asciutta. La griglia di partenza vede in prima fila il pilota di un team tedesco, seguito da un britannico. La prima posizione è occupata da un pilota con il miglior tempo nelle qualifiche, mentre la seconda da un altro con ottimi risultati nelle ultime gare. La gara è iniziata senza incidenti e con condizioni della pista favorevoli.