LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | alle 22.00 la partenza per ora pista asciutta

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 22.00 si è svolta la partenza del GP Canada 2026, con la pista ancora asciutta. La griglia di partenza vede in prima fila il pilota di un team tedesco, seguito da un britannico. La prima posizione è occupata da un pilota con il miglior tempo nelle qualifiche, mentre la seconda da un altro con ottimi risultati nelle ultime gare. La gara è iniziata senza incidenti e con condizioni della pista favorevoli.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.26 La griglia di partenza: 1. George Russell (Mercedes) 2. Kimi Antonelli (Mercedes) 3. Lando Norris (McLaren) 4. Oscar Piastri (McLaren) 5. Lewis Hamilton (Ferrari) 6. Max Verstappen (Red Bull) 7. Isack Hadjar (Red Bull) 8. Charles Leclerc (Ferrari) 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 10. Franco Colapinto (Alpine) 11. Nico Hulkenberg (Audi) 12. Liam Lawson (Racing Bulls) 13. Gabriel Bortoleto (Audi) 14. Pierre Gasly (Alpine) 14. Pierre Gasly (Alpine) 15. Carlos Sainz (Williams) 16. Oliver Bearman (Haas) 17. Esteban Ocon (Haas) 18. Alexander Albon (Williams) 19. Fernando Alonso (Aston Martin) 20. Sergio Perez (Cadillac) 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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