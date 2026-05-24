LIVE Cinà-Opelka Roland Garros 2026 in DIRETTA | a breve la sfida al gigante americano!

Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, si sta svolgendo la partita tra Cinà e Opelka. La sfida è in corso e si sta avvicinando a una fase decisiva. Nel frattempo, nel torneo maschile, Trungelliti ha vinto il suo match contro Jacquet con i punteggi di 6-4 e 6-2. La giocatrice Bronzetti è stata eliminata, perdendo 6-3, 6-1 contro Bouzkova. La giornata prosegue con altri incontri programmati, tra cui Sonego-Herbert.