LIVE Cinà-Opelka Roland Garros 2026 in DIRETTA | a breve la sfida al gigante americano!
Al Roland Garros 2026, si sta svolgendo la partita tra Cinà e Opelka. La sfida è in corso e si sta avvicinando a una fase decisiva. Nel frattempo, nel torneo maschile, Trungelliti ha vinto il suo match contro Jacquet con i punteggi di 6-4 e 6-2. La giocatrice Bronzetti è stata eliminata, perdendo 6-3, 6-1 contro Bouzkova. La giornata prosegue con altri incontri programmati, tra cui Sonego-Herbert.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT (4° MATCH DALLE 11.00) 12:55 Trungelliti-Jacquet 6-4, 6-2! Poi Cinà! 12:30 Bronzetti out! Perde 6-3, 6-1 da Bouzkova e lascia strada libera a Marco Trungelliti che sfida Jacquet. Poi Cinà! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo esordio Slam al Roland Garros 2026 del palermitano Federico CINÀ opposto all’americano Reilly OPELKA per un posto in 32esimi di finale. Il giovane talento azzurro ha raggiunto un grande obiettivo, qualificarsi per la prima volta e di conseguenza disputare il Main Draw di un torneo del Grand Slam. Per farlo ha sconfitto al turno finale del tabellone cadetto il canadese Alexis Galarneau, vittoria a cui avevano fatto da preludio quelle su Tomic e Watanuki. 🔗 Leggi su Oasport.it
Cinà vs Opelka ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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