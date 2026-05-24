Sul campo di Roland Garros, il match tra Cinà e Opelka si è concluso con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7, 4-2. Cinà ha salvato una palla del contro break durante il decimo game del quinto set. Nel match tra Sonego e Herbert, il punteggio attuale è 40-15 con un servizio vincente e 30-15 dopo un dritto lungo del difensore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT 40-15 Servizio vincente. 30-15 Lungo il dritto difensivo di Cinà. 15-15 Risposta strettissima con il rovescio e punto Cinà! 15-0 Prima vincente Opelka. 4-2 VINCENTE PAZZESCO CON IL SUO MAGICO ROVESCIO LUNGORIGA! A-40 SOTTO LA RETE la smorzata di Opelka, che suicidio sportivo! 40-40 VOLA VIAAAA! Il dritto in palleggio di Opelka, che ci mette del suo, lo ha fatto per tutta la partita! 30-40 Gratuito gravissimo con il dritto di Cinà, mani in faccia per il palermitano. 30-30 CHE REGALOOOO! Non ha risposto sulla seconda Opelka, di rovescio! Dai Federico. 15-30 Favoloso dritto in cross dal centro di Opelka. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Opelka 3-6, 6-4, 6-2, 6-7, 4-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro ha salvato palla del contro break!

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Cinà vs Opelka ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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