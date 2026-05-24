LIVE Cinà-Opelka 3-6 6-4 6-2 6-66-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’americano si issa al tie-break e ora è pericolosissimo!
L'incontro tra Cinà e Opelka si è concluso al quarto set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-6 (6-6). Opelka ha vinto il tie-break, portandosi avanti e diventando un avversario pericoloso. La partita si è svolta a Roland Garros 2026 e si è conclusa con la vittoria dell’americano nel quarto set. Nel frattempo, si disputava anche il match tra Sonego e Herbert, con il punteggio di 6-7.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT 6-7 Lo fa, risposta nei piedi. Set point, ma serve lui ora. Seconda, l’USA rischierà a tutta. 6-6 SERVIZIO E DRITTO! Si gira! 6-5 Largo il rovescio di Cinà, set point per Opelka. Che peccato. Qui si doveva rimanere nello scambio! 5-5 Bravo Opelka a trovare un bell’angolo con il dritto inside in. 5-4 Rimane di qua fortunatamente il rovescio di Opelka, dopo il nastro. Uff! Serve lui ora 4-4 Miracolo in risposta di rovescio di Opelka, strettino magico. Poi colpisce con la smorzata e parando a rete il passante di rovescio di Cinà. 4-3 Ace. Forza Federico. Ci siamo! Prendiamocela! 4-2 Sulla riga il dritto ‘tutto o niente’ di Opelka. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Cinà c’ha una partita tutt’altro che facile co’ ‘r gigante Opelka però, a parte qualche piccola incertezza nel primo set per inesperienza e shock da palco importante, sta facendo una partita importante e un secondo set gajardo. Daje Pallino, piccole scintille cre facebook
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