LIVE Cinà-Opelka 3-6 6-4 6-2 6-66-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’americano si issa al tie-break e ora è pericolosissimo!

Notizia in breve

L'incontro tra Cinà e Opelka si è concluso al quarto set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-6 (6-6). Opelka ha vinto il tie-break, portandosi avanti e diventando un avversario pericoloso. La partita si è svolta a Roland Garros 2026 e si è conclusa con la vittoria dell’americano nel quarto set. Nel frattempo, si disputava anche il match tra Sonego e Herbert, con il punteggio di 6-7.