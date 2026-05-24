LIVE Cinà-Opelka 3-6 6-4 6-2 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro è vicino ma serve evitare il tie break!

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros, l’atleta italiano si trova in vantaggio nel quarto set contro Opelka, con il punteggio di 5-4. Opelka ha recuperato da una situazione di svantaggio e si trova ora a 40-0 nel servizio. La partita è in corso e si sta giocando senza tie break, con l’italiano che cerca di chiudere il match. La diretta mostra i punteggi e le azioni in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT   5-5 A zero Opelka. 40-0 Altra prima altro punto. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Servizio e dritto. 5-4 E allora, chiude il comodo dritto Cinà. Meno quattro! 40-40 Risposta vincente Opelka. A-40 Gratuito di rovescio, una banca Opelka dal 4-4 nel 2° set! 40-40 NOOO! SULLA RIGAAAA! ROVESCIO LUNGORIGA SENZA PENSARE! BUONOOOO! 40-A Che risposta! Di rovescio! Set point! Forza Federico! 40-40 Torna a mettere a segno la risposta di rovescio lungoriga Opelka. Se Cinà è a 6 punti dal match, Opelka è a 6 dal quinto parziale A-40 SEMPRE LO SLICE DA DESTRA! 40-40 Nooo erroraccio con il dritto al volo di Cinà, campo spalancato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Cinà vs Opelka ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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