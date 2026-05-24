LIVE Cinà-Opelka 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Cinà e Opelka a Roland Garros 2026 è iniziato con Opelka in vantaggio per 2-1. La partita tra Sonego e Herbert, quarta del giorno, si svolge alle 11:00. Seguono aggiornamenti in tempo reale sulla diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT (4° MATCH DALLE 11.00) 1-2 A quindici Opelka. 40-15 Si sblocca in risposta Cinà. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Difficilissimo rispondere al kick di Opelka. 1-1 A quindici l’azzurro! 40-15 Non risponde di rovescio sulla seconda l’USA. 30-15 Larga la risposta di dritto di Opelka. 15-15 Palla corta vincente. 0-15 Errore di dritto dopo il servizio Cinà. 0-1 Ed ecco anche il primo ace. 40-0 Seconda al corpo, quasi centrato Pallino. 30-0 Servizio e dritto Opelka. 15-0 Servizio vincente. Opelka al servizio! 14:50 Servirà Opelka. Iniziato il riscaldamento! 14:48 Opelka, modaiolo, si disegna da solo i vestiti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Cinà vs Opelka ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Video Cinà vs Opelka ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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