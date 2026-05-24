LIVE America' s Cup | regate preliminari ultima giornata dalle 15 Luna Rossa a caccia della finale
Alle 15 si sono aperte le regate preliminari della America's Cup a Cagliari, con Luna Rossa grigia, composta dai giovani Marco Gradoni e Margherita Porro, che si è piazzata al primo posto dopo la seconda giornata. La competizione prosegue con le ultime regate di questa fase, che determinano le squadre che accederanno alla finale. La giornata rappresenta l’ultima occasione per le imbarcazioni di consolidare le proprie posizioni prima delle fasi decisive della competizione.
Regate preliminari di Cagliari: dopo la seconda giornata primo posto per Luna Rossa grigia dei giovani Marco Gradoni e Margherita Porro. Oggi due regate e la finale a due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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