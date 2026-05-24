LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | Luna Rossa va a caccia del titolo!
Nell'ultima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup, Luna Rossa ha gareggiato a Cagliari. Le prove sono state trasmesse in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. La competizione si svolge con imbarcazioni di alto livello, e le regate sono state seguite da numerosi spettatori. La giornata ha visto diverse manches, con le barche che si sono sfidate nel rispetto delle regole stabilite. Nessuna comunicazione ufficiale su risultati o classifiche finali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup. Si conclude il fine settimana nelle splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari: chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo e a incominciare nel miglior modo possibile il cammino verso la competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena nell’estate 2027 a Napoli? Le prime due giornate di gare in terra sarda hanno promosso Luna Rossa 1, ovvero l’equipaggio Youth & Women guidati dai timonieri Marco Gradoni e Margherita Porro: il giovane predestinato della vela internazionale sta regalando spettacolo e ha guidato la formazione verso il primo posto con tre vittorie, un secondo posto e una quarta piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it
AmericaS Cup, si parte con le prime regate a Cagliari poi a Napoli la tappa finale
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